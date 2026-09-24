Regierung setzt verstärkt auf „Haft in der Heimat“

5000 Insassen könnten entlassen werden

Vorschläge, um die heillos überlasteten Justizanstalten zu entlasten, kamen am Donnerstag auch vom Netzwerk Kriminalpolitik. „So angespannt und kritisch wie derzeit, war die Situation noch nie“, warnte der Leiter der „Hirtenberg-Kommission“, Wolfgang Gratz. In Richtung Regierung adressierte man gleich mehrere Vorschläge. Etwa die Forderung der automatisierten bedingten Haftentlassung nach der Hälfte der Strafe auch auf Delikte mit Strafen von bis zu einem Jahr auszuweiten. Aktuell seien 5000 Personen in Haft, auf die das zutreffe. Auch bei Vermögensdelikten mit niedrigen Summen, etwa Ladendiebstahl, solle es eine Obergrenze von einem Monat unbedingter Haft geben.