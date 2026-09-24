Jamie Foxx wird mit 58 Papa: „Hab‘s noch drauf!“

Bald stehe er wieder in der Schlange vor der Abholstelle im Kindergarten, sagte Foxx bei Talkmaster Jimmy Kimmel – und berichtete im gut gelaunten Ton von einer Begegnung mit einer anderen Hollywood-Größe. „Ich bin Al Pacino begegnet, und falls ich jemals unentschlossen war, war ich es jedenfalls nicht mehr, als ich mit ihm sprach“, erzählte Foxx.