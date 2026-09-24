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Jamie Foxx wird mit 58 Papa: „Hab‘s noch drauf!“

Society International
24.09.2026 15:00
Jamie Foxx freut sich mit 58 Jahren auf weiteren Nachwuchs.
Jamie Foxx freut sich mit 58 Jahren auf weiteren Nachwuchs.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)
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Von krone.at

Jamie Foxx macht Scherze darüber, dass er mit 58 Jahren noch einmal ein Kind erwartet. „Ich erwarte ein Baby – ich hab“s immer noch drauf!“, rief der Schauspieler breit lächelnd in der „Jimmy Kimmel Live“-Show. 

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Er habe nicht lange überlegen müssen, ob er das Kind wolle, erklärte Foxx. „Aber mit 58 ... du weißt schon, was ich meine?“

Drittes Kind mit jüngerer Freundin
Der Schauspieler hat aus früheren Beziehungen bereits zwei Töchter im Alter von 18 und 32 Jahren. Dem „People“-Magazin zufolge erwartet Foxx sein drittes Kind mit seiner 31 Jahre alten Partnerin Alyce Huckstepp.

Hier können Sie sich das TV-Interview mit Jamie Foxx anschauen:

  Bald stehe er wieder in der Schlange vor der Abholstelle im Kindergarten, sagte Foxx bei Talkmaster Jimmy Kimmel – und berichtete im gut gelaunten Ton von einer Begegnung mit einer anderen Hollywood-Größe. „Ich bin Al Pacino begegnet, und falls ich jemals unentschlossen war, war ich es jedenfalls nicht mehr, als ich mit ihm sprach“, erzählte Foxx.

„Wieder in der Warteschlange“
Pacino ist 2023 mit 83 zum vierten Mal Vater geworden. Auch Pacino habe ihm gesagt, bald „wieder in der Warteschlange“ zu stehen. „Jedes Mal, wenn ich rauskomme, ziehen sie mich wieder rein“, zitierte Foxx seinen Schauspielkollegen.

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Jamie Foxx gewann einen Oscar für seine Verkörperung des Musikers Ray Charles im Film „Ray“.

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