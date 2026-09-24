Warnrufe vor Angriffen auf Europa werden lauter

Die Warnrufe vor russischen Angriffen auf europäische Staaten werden immer lauter. US-Geheimdiensten zufolge könnten bald Mittelmeerländer wie Italien, Frankreich und Spanien mit Drohnen ins Visier genommen werden. Aus Dänemark wiederum kommt die Warnung, dass ein oder mehrere NATO-Länder an der Grenze zu Russland angegriffen werden könnten.
Der spanische Tageszeitung El Mundo, die sich auf Informationen von US-Geheimdiensten beruft, berichtete am Donnerstag über Pläne des Kreml für eine mögliche Eskalation. Auch eine Quelle aus dem Umfeld des litauischen Verteidigungsministeriums erklärte: „Sie werden Drohnen einsetzen, die vom Meer aus gestartet und in Containern versteckt werden, das ist überhaupt nicht schwierig.“
Drohnenangriffe auf Spanien, Frankreich, Italien?
Die litauischen Behörden kennen dem Bericht zufolge den Drohnentyp, den Russland gegen Spanien, Frankreich oder Italien einsetzen könnte. Es soll sich um eine Gerbera handeln: etwa zwei Meter lang, mit einer Spannweite von 2,5 Metern, einem Gewicht von bis zu 18 Kilogramm, einer Geschwindigkeit von rund 160 Kilometern pro Stunde und einer angegebenen Reichweite von 600 Kilometern.
Möglicherweise Handelsschiffe als Basis für Drohenattacken
Ein Handelsschiff könnte mehrere dieser Drohnen transportieren, die wesentlich einfacher gestartet werden könnten als eine Shahed- oder Geran-Drohne. Aus einer Entfernung von 200 bis 300 Kilometern vor der Küste würde der Flug je nach tatsächlicher Geschwindigkeit etwa eine Stunde und 15 Minuten bis zwei Stunden dauern. Die kleine Sprengladung von 4 bis 5 Kilogramm reiche zwar nicht aus, um ein großes Bauwerk zu zerstören, könnte aber einen Brand auslösen, ungeschützte Ausrüstung beschädigen oder vorübergehend einen Hafen oder Flughafen lahmlegen.
Litauen und andere Länder sollen von diesen Informationen kurz nach der mysteriösen Moskau-Reise des CIA-Direktors John Ratcliffe am 25. August erfahren haben. Quellen, die mit der Warnung vertraut sind, zufolge wurden auch die Regierungen Spaniens, Frankreichs und Italiens darüber informiert, dass Russland möglicherweise eine Drohnenoperation gegen eines dieser Länder vorbereite. Italiens Verteidigungsminister hingegen hat den Bericht über mögliche russische Drohnenangriffe zurückgewiesen.
Auch Dänemarks Geheimdienst warnt vor Angriffen
Unabhängig davon sieht der dänische Geheimdienst eine zunehmende Gefahr eines russischen Angriffs auf einen NATO-Staat. „Es gibt ein geringes, aber wachsendes Risiko, dass Russland einen begrenzten militärischen Angriff gegen ein oder mehrere NATO-Länder an der Grenze zu Russland ausführen wird“, sagte der Leiter des Auslands- und Militärnachrichtendienstes FE, Thomas Ahrenkiel, am Donnerstag.
Es sei jedoch „höchst unwahrscheinlich“, dass Russland Interesse habe, in einen Mitgliedstaat des transatlantischen Verteidigungsbündnisses einzumarschieren, sagte Ahrenkiel. „Aber wir können es nicht ausschließen“, fügte er hinzu.
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