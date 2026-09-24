Warnrufe vor Angriffen auf Europa werden lauter

Möglicherweise Handelsschiffe als Basis für Drohenattacken

Ein Handelsschiff könnte mehrere dieser Drohnen transportieren, die wesentlich einfacher gestartet werden könnten als eine Shahed- oder Geran-Drohne. Aus einer Entfernung von 200 bis 300 Kilometern vor der Küste würde der Flug je nach tatsächlicher Geschwindigkeit etwa eine Stunde und 15 Minuten bis zwei Stunden dauern. Die kleine Sprengladung von 4 bis 5 Kilogramm reiche zwar nicht aus, um ein großes Bauwerk zu zerstören, könnte aber einen Brand auslösen, ungeschützte Ausrüstung beschädigen oder vorübergehend einen Hafen oder Flughafen lahmlegen.

Litauen und andere Länder sollen von diesen Informationen kurz nach der mysteriösen Moskau-Reise des CIA-Direktors John Ratcliffe am 25. August erfahren haben. Quellen, die mit der Warnung vertraut sind, zufolge wurden auch die Regierungen Spaniens, Frankreichs und Italiens darüber informiert, dass Russland möglicherweise eine Drohnenoperation gegen eines dieser Länder vorbereite. Italiens Verteidigungsminister hingegen hat den Bericht über mögliche russische Drohnenangriffe zurückgewiesen.