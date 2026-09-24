Regierung ebnet Weg für KI in der Verwaltung

Kritisch gab sich auch Grünen-Abgeordneter Süleyman Zorba. Durch dieses Gesetz werde „kein einziges Verfahren effizienter oder schneller“. Gleichzeitig blieben dabei viele Fragen offen. Der einzige Schutz sei, dass man gegen die automatisierten Bescheide Einspruch erheben könne, so Zorba: „Ich weiß nicht, ob das die Rechtssicherheit ist, von der man spricht.“