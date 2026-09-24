Rita Wilson sorgt mit Mega-Tattoo für Überraschung

Zu ihrem neuen Song würde eine Sitzung beim Tätowierer jedenfalls passen. „Ich liebe ihn, weil er von der Idee handelt, dass wir Dinge tun, die wir noch nie zuvor getan haben, weil es uns einfach egal ist“, plauderte Wilson gerade im Interview mit Melissa Rivers aus. „Wir sind befreit von unseren eigenen Vorstellungen davon, was das Alter bedeutet, oder was wir tun, nicht tun, sagen oder nicht sagen.“