Rita Wilson sorgt mit Mega-Tattoo für Überraschung

Damit hat bei Rita Wilson wohl niemand gerechnet! Die Ehefrau von Hollywoodstar Tom Hanks präsentierte ihren Fans auf Instagram jetzt ihren nackten Rücken – und der ist vom Nacken bis zur Hüfte mit einem echten Mega-Tattoo bedeckt!
Das Motiv, das gerade für so viel Furore sorgt: ein riesengroßes Kreuz-„Peckerl“, das den Rücken der 69-Jährigen ziert.
Auf Instagram schrieb Wilson zu ihrem Hingucker-Schnappschuss frech: „Mit dem Alter immer seltsamer? Wer? Ich? Ich liebe es! Wer wird mit dem Alter noch schräger?“
Sehen Sie hier das Posting, in dem Rita Wilson ihr XXL-Tattoo herzeigt:
Mit ihrem Tattoo und den kecken Zeilen macht die Hanks-Ehefrau Werbung für ihre neue Single „Stranger With Age“, die bereits am 18. September auf den Markt kam und Teil ihres Albums „Sound of a Woman“ ist.
Sohn Chet als Vorbild?
Fans des Hollywood-Paares könnte das XXL-Tattoo übrigens bekannt vorkommen – nämlich von Hanks‘ und Wilsons Sohn Chet. Den Rücken des 36-Jährigen ziert nämlich ein Kreuz, das dem seiner Mama recht ähnlich schaut – zu sehen in diesem Instagram-Posting des Promi-Sohns, der wie seine Eltern als Schauspieler arbeitet:
Echt – oder doch nicht?
Ob sich Rita Wilson wirklich von ihrem Sohn inspirieren ließ? Ungewiss. Denn die Schauspielerin und Sängerin lässt offen, ob es sich bei ihrem XXL-Motiv am Rücken tatsächlich um ein echtes Tattoo handelt – oder nur um einen Gag für ihre neue Single.
Zu ihrem neuen Song würde eine Sitzung beim Tätowierer jedenfalls passen. „Ich liebe ihn, weil er von der Idee handelt, dass wir Dinge tun, die wir noch nie zuvor getan haben, weil es uns einfach egal ist“, plauderte Wilson gerade im Interview mit Melissa Rivers aus. „Wir sind befreit von unseren eigenen Vorstellungen davon, was das Alter bedeutet, oder was wir tun, nicht tun, sagen oder nicht sagen.“
„Was für ein absoluter Boss“
Ob echt oder nicht echt, Wilsons Fans und Freunde sind vom XXL-„Peckerl“ der 69-Jährigen einfach hellauf begeistert. „Ich liebe das!“, kommentierte etwa Reese Witherspoon. Sängerin Brandi Carlile jubelte hingegen: „Was für ein absoluter Boss.“
Und während Jessica Simpson schlicht „Wunderschön“ schrieb, hinterließ Julianne Moore gleich drei rote Herzerln in den Kommentaren.
Rita Wilson und Tom Hanks sind seit 1988 verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne: Chet und Truman Theodore. Aus der Ehe des Hollywoodstars mit Samantha Lewes stammen zudem Hanks‘ Kinder Colin und Elizabeth.
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