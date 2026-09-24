Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ehefrau von Tom Hanks

Rita Wilson sorgt mit Mega-Tattoo für Überraschung

Society International
24.09.2026 14:33
Da schau her! Rita Wilson präsentierte auf Instagram ihr Mega-Tattoo, das sich über ihren ...
Da schau her! Rita Wilson präsentierte auf Instagram ihr Mega-Tattoo, das sich über ihren gesamten Rücken zieht.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/ritawilson, Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Damit hat bei Rita Wilson wohl niemand gerechnet! Die Ehefrau von Hollywoodstar Tom Hanks präsentierte ihren Fans auf Instagram jetzt ihren nackten Rücken – und der ist vom Nacken bis zur Hüfte mit einem echten Mega-Tattoo bedeckt!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Motiv, das gerade für so viel Furore sorgt: ein riesengroßes Kreuz-„Peckerl“, das den Rücken der 69-Jährigen ziert. 

Auf Instagram schrieb Wilson zu ihrem Hingucker-Schnappschuss frech: „Mit dem Alter immer seltsamer? Wer? Ich? Ich liebe es! Wer wird mit dem Alter noch schräger?“

Sehen Sie hier das Posting, in dem Rita Wilson ihr XXL-Tattoo herzeigt:

Mit ihrem Tattoo und den kecken Zeilen macht die Hanks-Ehefrau Werbung für ihre neue Single „Stranger With Age“, die bereits am 18. September auf den Markt kam und Teil ihres Albums „Sound of a Woman“ ist.

Sohn Chet als Vorbild?
Fans des Hollywood-Paares könnte das XXL-Tattoo übrigens bekannt vorkommen – nämlich von Hanks‘ und Wilsons Sohn Chet. Den Rücken des 36-Jährigen ziert nämlich ein Kreuz, das dem seiner Mama recht ähnlich schaut – zu sehen in diesem Instagram-Posting des Promi-Sohns, der wie seine Eltern als Schauspieler arbeitet:

Echt – oder doch nicht?
Ob sich Rita Wilson wirklich von ihrem Sohn inspirieren ließ? Ungewiss. Denn die Schauspielerin und Sängerin lässt offen, ob es sich bei ihrem XXL-Motiv am Rücken tatsächlich um ein echtes Tattoo handelt – oder nur um einen Gag für ihre neue Single.

Zu ihrem neuen Song würde eine Sitzung beim Tätowierer jedenfalls passen. „Ich liebe ihn, weil er von der Idee handelt, dass wir Dinge tun, die wir noch nie zuvor getan haben, weil es uns einfach egal ist“, plauderte Wilson gerade im Interview mit Melissa Rivers aus. „Wir sind befreit von unseren eigenen Vorstellungen davon, was das Alter bedeutet, oder was wir tun, nicht tun, sagen oder nicht sagen.“

Rita Wilson ist seit 1988 mit Hollywoodstar Tom Hanks verheiratet.
Rita Wilson ist seit 1988 mit Hollywoodstar Tom Hanks verheiratet.(Bild: Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

„Was für ein absoluter Boss“
Ob echt oder nicht echt, Wilsons Fans und Freunde sind vom XXL-„Peckerl“ der 69-Jährigen einfach hellauf begeistert. „Ich liebe das!“, kommentierte etwa Reese Witherspoon. Sängerin Brandi Carlile jubelte hingegen: „Was für ein absoluter Boss.“

Und während Jessica Simpson schlicht „Wunderschön“ schrieb, hinterließ Julianne Moore gleich drei rote Herzerln in den Kommentaren.

Lesen Sie auch:
Tom Hanks und Audrey Tautou in „Da Vinci Code“ vor der Mona Lisa
Dreh im Louvre
Tom Hanks ließ vor der Mona Lisa die Hosen runter
11.02.2025
Zum 70. Geburtstag
Tom Hanks: Der Mann, den wirklich alle lieben
09.07.2026

Rita Wilson und Tom Hanks sind seit 1988 verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne: Chet und Truman Theodore. Aus der Ehe des Hollywoodstars mit Samantha Lewes stammen zudem Hanks‘ Kinder Colin und Elizabeth.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
24.09.2026 14:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
141.345 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
90.164 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
87.103 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2045 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1800 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1141 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Mehr Society International
Aufgemaschelt
Florence Pughs Kleid ist vieles, nur nicht brav!
In guter Gesellschaft
Jamie Foxx wird mit 58 Papa: „Hab‘s noch drauf!“
Ehefrau von Tom Hanks
Rita Wilson sorgt mit Mega-Tattoo für Überraschung
Sexy Raubkatze
Huch! J.Lo trug in Mailand Minirock mit Tücken
So schön verliebt!
Brad Pitt: Turtel-Auftritt mit seiner sexy Ines
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf