WM-Team von einst wieder im Burgenland-Dress

Die Nationalelf spielt seit fast 30 Jahren für den Tourismus groß auf – die Helden der ersten Stunde feiern jetzt ein Comeback.
Der Volltreffer glückte 1997. Seit damals ist das Burgenland treuer Partner und Sponsor des ÖFB. Für das bevorstehende 30-Jahre-Jubiläum gelang nun Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel ein taktischer Spielzug, den ihm die wenigsten zugetraut haben. Tunkel schaffte es, die Fußballer unserer ehemaligen Nationalelf, die bei der WM ’98 in Frankreich mit Euphorie dabei waren, erneut zusammenzubringen. Und zwar in Windischgarsten (Oberösterreich), wo sich das aktuelle Team auf das Nations-League-Match am Donnerstag gegen Israel vorbereitet hat.
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