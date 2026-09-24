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Wurde bereits vermisst: Frau stürzte in den Tod!

Tirol
24.09.2026 14:05
Wohl eine vermisste Bergsteigerin wurde tot aus dem Kaisergebirge geborgen.
Wohl eine vermisste Bergsteigerin wurde tot aus dem Kaisergebirge geborgen.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Die Serie an Unfällen auf Tirols Bergen reißt weiter nicht ab! Nachdem bereits in der Nacht auf Montag ein Einheimischer (56) im Halltal abstürzte und starb, dürfte es nun auch im Kaisergebirge zu einem fürchterlichen Unfall gekommen sein. Eine Bergsteigerin stürzte ab und starb. Nach der Frau wurde offenbar bereits in sozialen Medien gesucht.

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Schreckliches Alpinunglück im Tiroler Ellmau! Wohl am Dienstag verunglückte eine Bergsteigerin auf dem Weg zur „Ellmauer Halt“ im Kaisergebirge tödlich. Die Frau dürfte abgestürzt und noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen sein.

Mehrere Augenzeugen berichteten, dass am Donnerstag der Polizeihubschrauber die Leiche der Frau geborgen haben soll. Die Polizei bestätigt, dass der Leichnam einer Frau dort geborgen wurde. „Näheres, auch zur Identität der Person, können wir derzeit noch nichts sagen. Die Ermittlungen sind im Gange“, sagt ein Sprecher der Tiroler Polizei.

Ersten Informationen zufolge soll es sich um eine Urlauberin aus Deutschland handeln. Nach der Frau wurde bereits in sozialen Medien gesucht, nachdem sie nicht mehr in ihrer Unterkunft aufgetaucht war.

(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

Zweiter tödlicher Unfall binnen weniger Tage
Es war nicht der erste schreckliche Zwischenfall in dieser Woche. Wie berichtet, stürzte in der Nacht auf Montag im Tiroler Halltal ein Einheimischer (56) beim Abstieg von einer Hütte vom Steig ab. Er fiel über felsdurchsetztes Gelände in eine Rinne. Für den Mann kam leider jede Hilfe zu spät. 

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Bereits weitere Zwischenfälle auf den Bergen
Auch anderorts kam es zuletzt immer wieder zu heiklen Zwischenfällen auf den Bergen. Eine deutsche Wanderin (83) stürzte im Stubaital 25 Meter ab und verletzte sich erheblich. Sie wurde in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen. Am Wochenende mussten auch zwei tschechische Kletterer aus den Lienzer Dolomiten geborgen werden. Sie verschätzten sich und hatten keine Ausrüstung für die Dunkelheit dabei. Auch sie wurden geborgen.

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