Wurde bereits vermisst: Frau stürzte in den Tod!

Bereits weitere Zwischenfälle auf den Bergen

Auch anderorts kam es zuletzt immer wieder zu heiklen Zwischenfällen auf den Bergen. Eine deutsche Wanderin (83) stürzte im Stubaital 25 Meter ab und verletzte sich erheblich. Sie wurde in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen. Am Wochenende mussten auch zwei tschechische Kletterer aus den Lienzer Dolomiten geborgen werden. Sie verschätzten sich und hatten keine Ausrüstung für die Dunkelheit dabei. Auch sie wurden geborgen.