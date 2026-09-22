„Wenn ich nicht trainiere, fühle ich mich dreckig“

Die Strapazen wirkten bei Saatci noch lange nach, wie er in „Sport & Talk im Hangar 7“ erzählt. „Erst nach der zweiten, dritten Nacht habe ich zehn Stunden am Stück geschlafen. Der Kopf hat noch sehr gerattert. Es hat dann zwei Wochen gedauert, bis der Rhythmus wieder da war. Ich habe viel reflektiert. Es ist super. Die ersten Wochen hatte ich angeschwollene Füße und Entzündungen. Nach zehn Tagen bin ich aber wieder ins Training eingestiegen.“