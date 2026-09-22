„Albtraumabend“ für Routinier vor DFB-Rückkehr

Ter Stegen selbst zeigte sich nach dem Match selbstkritisch: „Jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass wir mehr verdient gehabt hätten. Wir hätten unsere Führung in der ersten Halbzeit ausbauen müssen. Es ist unsere eigene Schuld, dass wir nicht gewonnen haben. Letztendlich darf man einfach nicht zwei Gegentore kassieren.“ Zu lange darüber nachdenken sollte der Routinier nicht. Immerhin bekommt er im DFB-Tor bald die Gelegenheit allen wieder zu beweisen, was für ein sicherer Rückhalt er eigentlich ist.