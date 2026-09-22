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Auf gleicher Baustelle

Nach Drama um Schwangere: Wieder ein Toter auf A12

Tirol
22.09.2026 11:05
Das komplett demolierte Auto. Der Lenker hatte keine Überlebenschance.
Das komplett demolierte Auto. Der Lenker hatte keine Überlebenschance.(Bild: FF Silz, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schreckliche Unfalltragödie in der Nacht auf Dienstag auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland: Ein Auto krachte bei Silz (Bezirk Imst) im Baustellenbereich mit Gegenverkehr frontal gegen einen Lkw. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät – er erlag seinen schweren Verletzungen. Erst Mitte August war dort eine Frau bei einer Kollision ums Leben gekommen.

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Ereignet hat sich der tragische Unfall gegen 3.15 Uhr auf der A12 bei Silz. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte der Pkw im dortigen einspurigen Baustellenbereich mit Gegenverkehr mit dem Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto komplett demoliert und noch einige Meter vom Lastwagen weitergeschoben, ehe beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen.

Autofahrer in Wrack eingeklemmt
„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Lenker des Pkw im stark deformierten Fahrzeug eingeschlossen und eingeklemmt. Über die Fenster konnten wir umgehend eine Zugangsöffnung zum Fahrzeug schaffen“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Silz.

Für den Pkw-Lenker sei jedoch leider jede Hilfe zu spät gekommen. Er erlag offenbar noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Auch der Lkw wurde massiv beschädigt.
Auch der Lkw wurde massiv beschädigt.(Bild: FF Silz, Krone KREATIV)

Details zur Identität des Verunglückten liegen bis dato nicht vor. Der Lenker des Lkw sei mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Zams eingeliefert worden.

Aufgrund des schrecklichen Unfalls musste die A12 in diesem Bereich bis 7.30 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Tödlicher Unfall bereits Mitte August
Bereits vor wenigen Wochen hatte sich in diesem Baustellenbereich ein tödlicher Unfall ereignet. Eine 33-jährige Einheimische war am 18. August am frühen Vormittag mit ihrem Pkw vom Oberland kommend in Richtung Innsbruck unterwegs. Die Frau geriet plötzlich aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Kleintransporter.

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Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge komplett demoliert. Die junge Frau hatte keine Überlebenschance. Sie erlitt derart schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Besonders tragisch: Die 33-Jährige war schwanger.

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