Nach Drama um Schwangere: Wieder ein Toter auf A12

Schreckliche Unfalltragödie in der Nacht auf Dienstag auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland: Ein Auto krachte bei Silz (Bezirk Imst) im Baustellenbereich mit Gegenverkehr frontal gegen einen Lkw. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät – er erlag seinen schweren Verletzungen. Erst Mitte August war dort eine Frau bei einer Kollision ums Leben gekommen.