Applegate zeigt „seltsamen Fleck“ im Gesicht

Christina Applegate ist wieder da. Nach einem schweren gesundheitlichen Jahr und einem längeren Krankenhausaufenthalt hat sich die Schauspielerin erstmals wieder persönlich auf Instagram gezeigt. Die 54-Jährige präsentiert ihren Fans dabei nicht nur eine neue Haarfarbe. Sie zeigt auch einen „seltsamen Fleck“ im Gesicht.
Applegate selbst nahm den Fleck mit Humor: „Neue Haarfarbe, neuer komischer Fleck auf meiner Wange, haha“, schrieb sie zu dem veröffentlichten Video. Dazu bedankte sie sich bei ihrem Stylisten Dave Stanwell, der ihr blondes Haar aufgefrischt hatte.
„Trübe Tage heller gemacht“
„Danke, dass du meinen trüben Tag heller gemacht hast. Ich liebe dich und liebe euch alle da draußen“, schrieb die Schauspielerin weiter. Im Video zeigt sie sich dann auch fröhlich und leicht.
Hier ist Video der Schauspielerin eingebunden, sodass Sie es sich direkt hier ansehen können:
Für Applegate sind solche persönlichen Einblicke nichts Ungewöhnliches. Nur eben, dass diese in den letzten Monaten etwas seltener geworden waren. Seit ihrer MS-Diagnose im Jahr 2021 spricht sie aber immer wieder offen darüber, wie sehr die Erkrankung ihren Alltag verändert hat.
Anfang dieses Jahres verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand offenbar so stark, dass sie ins Krankenhaus musste. Dort verbrachte sie mehrere Monate. Welche Behandlung sie genau erhielt, wurde nicht öffentlich bekannt. Jetzt meldet sich Applegate zumindest wieder mit einem kleinen Stück Alltag zurück: neue Haare, ein Selfie – und ein Fleck, über den sie selbst scherzt.
Probleme, Wasserglas oder Handy zu greifen
Wie hart das Leben mit Multipler Sklerose für sie ist, schilderte Applegate zuletzt auch in ihren Memoiren „You With the Sad Eyes“.
Darin beschreibt sie, wie schwierig bereits ganz alltägliche Handgriffe für sie sein können. „Wenn ich aufwache, kann ich meinen Arm oft nicht weit genug bewegen, um nach dem Wasserglas neben meinem Bett oder meinem Handy am Ladegerät zu greifen“, schrieb sie.
Besonders belastend sei die Erschöpfung. „Eine der schlimmsten Nebenwirkungen der Krankheit ist die Erschöpfung. Es fühlt sich an, als wäre ich drei Tage lang ohne Schlaf durchgemacht“, beschrieb Applegate ihren Zustand.
Ihre MS-Diagnose hatte Applegate im August 2021 öffentlich gemacht. Damals schrieb sie, es sei eine „seltsame Reise“ und ein „harter Weg“. Gleichzeitig betonte sie: „Aber wie wir alle wissen, geht der Weg weiter.“
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