Applegate zeigt „seltsamen Fleck“ im Gesicht

Besonders belastend sei die Erschöpfung. „Eine der schlimmsten Nebenwirkungen der Krankheit ist die Erschöpfung. Es fühlt sich an, als wäre ich drei Tage lang ohne Schlaf durchgemacht“, beschrieb Applegate ihren Zustand.

Ihre MS-Diagnose hatte Applegate im August 2021 öffentlich gemacht. Damals schrieb sie, es sei eine „seltsame Reise“ und ein „harter Weg“. Gleichzeitig betonte sie: „Aber wie wir alle wissen, geht der Weg weiter.“