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Lift-Aus nun besiegelt

Naturschnee-Paradies Unterberg stellt Betrieb ein

Niederösterreich
22.09.2026 12:00
In Zukunft wird es am Unterberg in den Gutensteiner Alpen wirklich ganz natürlich sein: Der ...
In Zukunft wird es am Unterberg in den Gutensteiner Alpen wirklich ganz natürlich sein: Der Skilift-Betrieb wird eingestellt und rückgebaut.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Das idyllische Skigebiet Unterberg in Pernitz-Muggendorf in Niederösterreich war etwas Besonders. Denn es setzte mit seinen 16 Pistenkilometer, den vier Liften und dem „Zauberteppich“ für Anfänger komplett auf Naturschnee. Und genau der fehlt seit Jahren. Beschneiung gab es keine. 

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Auf der Webseite des Naturschneeparadieses im Bezirk Wiener Neustadt heißt es: „Die letzte Schneeflocke ist gefallen! Endgültiges Aus für das Skigebiet Unterberg“. Bereits in den vergangenen Jahren war trotz Schneefalls nie genug vorhanden, um einen Skibetrieb zu starten, geschweige denn aufrechtzuerhalten. Und somit wurde nun endgültig die Entscheidung für das Aus getroffen: „Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Uns schmerzt es wahrscheinlich am meisten“, sagt Betreiber Erich Panzenböck. 

Auf der Webseite des Skigebiets wurde am Montag die Meldung über das Aus bekannt gegeben.
Auf der Webseite des Skigebiets wurde am Montag die Meldung über das Aus bekannt gegeben.(Bild: www.schigebiet-unterberg.at)

Weniger Schnee und höhere Energiepreise
Aber wer einen Betrieb privatwirtschaftlich führt, muss auch so denken. Zumal es keine Zuwendungen für den Skibetrieb gab. Panzenböck rettete gemeinsam mit seinem Bruder Klaus und einem Dritten das Skigebiet 2014 vor dem Aus, das schon damals im Raum stand.

„Wir sind auf diesem Berg aufgewachsen“, so der Pernitzer, der auch geschäftsführender Gemeinderat ist. Den Unterberg bezeichnet er als seinen „Herzensberg“. Und deshalb betrieb man das Skiangebot auch mit viel Eigenregie und mit noch mehr Herzblut. Allerdings seien in diesen zwölf Jahren der Schnee immer weniger geworden und die Energiepreise immer weiter gestiegen. 

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Konzept für weitere Nutzung folgt
Nun wird geschaut, wie es weitergehen kann. Eines ist klar, Betrieb wird es keinen mehr geben. Die Liftanlagen werden rückgebaut und auch der Busbetrieb wird eingestellt. „Über die zukünftige Nutzung des Unterberges für Skitourengeher und Schneeschuhwanderer wird an einem Konzept gearbeitet. Details dazu werden in den kommenden Wochen über die offizielle Website des Skigebietes bekannt gegeben“, heißt es online. 

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