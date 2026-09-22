Naturschnee-Paradies Unterberg stellt Betrieb ein

Auf der Webseite des Naturschneeparadieses im Bezirk Wiener Neustadt heißt es: „Die letzte Schneeflocke ist gefallen! Endgültiges Aus für das Skigebiet Unterberg“. Bereits in den vergangenen Jahren war trotz Schneefalls nie genug vorhanden, um einen Skibetrieb zu starten, geschweige denn aufrechtzuerhalten. Und somit wurde nun endgültig die Entscheidung für das Aus getroffen: „Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Uns schmerzt es wahrscheinlich am meisten“, sagt Betreiber Erich Panzenböck.