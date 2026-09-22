Zwölfjähriger nach Scooter-Unfall in Lebensgefahr

Zeuge half, Lenker des Scooters nicht

Ein für die Polizei wichtiger Zeuge berichtet davon, dass sich der Lenker wohl kurz zu seinem Beifahrer umgedreht hatte, als er einen der Randsteine touchierte und schwer zu Sturz kam. Während der bisher unbekannte Lenker nicht allzu schwer verletzt worden sein dürfte, blieb der Zwölfjährige reglos auf der Straße liegen. Sofort eilte der Augenzeuge zu Hilfe und forderte auch den Jugendlichen auf, Hilfe zu leisten.