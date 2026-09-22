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Begleiter geflüchtet

Zwölfjähriger nach Scooter-Unfall in Lebensgefahr

Wien
22.09.2026 11:20
Die Burschen waren zu zweit auf dem E-Scooter unterwegs (Symbolbild).
Die Burschen waren zu zweit auf dem E-Scooter unterwegs (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Schrecklicher Unfall nahe der Donaustädter Seestadt: Zwei Burschen, die mit einem E-Scooter unterwegs waren, stürzten. Doch anstatt seinem schwerst verletzten Freund zu helfen, sprang der Lenker auf seinen E-Scooter und flüchtete. Sein Begleiter befindet sich in kritischem Zustand. 

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Es sollte am Montag nur eine unbeschwerte Rollerausfahrt nach Schulende werden, entlang der großteils noch unbebauten Felder an der Pfalzgasse und Schukowitzgasse in der Donaustadt. Dafür stiegen ein Zwölfjähriger und ein bisher unbekannter Freund am Montagnachmittag gemeinsam auf einen E-Scooter. Es war etwa 17.15 Uhr, als die beiden Buben von der Stemolakgasse kommend in Richtung Schukowitzgasse eine Parallelstraße zur Pfalzgasse befuhren. 

Der Bub wurde in den Schockraum eines Spitals gebracht.
Der Bub wurde in den Schockraum eines Spitals gebracht.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Zeuge half, Lenker des Scooters nicht
Ein für die Polizei wichtiger Zeuge berichtet davon, dass sich der Lenker wohl kurz zu seinem Beifahrer umgedreht hatte, als er einen der Randsteine touchierte und schwer zu Sturz kam. Während der bisher unbekannte Lenker nicht allzu schwer verletzt worden sein dürfte, blieb der Zwölfjährige reglos auf der Straße liegen. Sofort eilte der Augenzeuge zu Hilfe und forderte auch den Jugendlichen auf, Hilfe zu leisten. 

Zitat Icon

Der Zeuge eilte dem Buben zu Hilfe und forderte eigenen Angaben zufolge den augenscheinlich jugendlichen Lenker ebenfalls zur Hilfeleistung auf.

Wiens Polizeisprecher Markus Dittrich

Bild: LPD Wien/Elbe

Der nahm jedoch Reißaus: Er stieg unvermittelt auf den E-Scooter auf und fuhr davon. Indes übernahm die Berufsrettung Wien die notfallmedizinische Versorgung des Zwölfjährigen und brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen in den Schockraum eines Spitals. Laut behandelndem Arzt befindet sich der Bub weiterhin in Lebensgefahr.

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Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung. Die Ermittlungen zur Identität des Beifahrers sind laut Polizeisprecher Markus Dittrich im Gange. Hinweise – auch anonyme – werden an das Stadtpolizeikommando Donaustadt unter der Nummer 01-31310-66230 erbeten. 

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