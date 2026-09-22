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Hacker-Angriff auf neue Wiener Wohnungsvergabe

Wien
22.09.2026 11:18
Der Angriff lief in mehreren Wellen ab und zeigte alle Anzeichen, dass sich dahinter keine ...
Der Angriff lief in mehreren Wellen ab und zeigte alle Anzeichen, dass sich dahinter keine Dilettanten verbargen.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Seit heute, Dienstag, gilt für Wiener Sozialwohnungen ausschließlich das neue Vergabesystem mit seinen Bonuspunkten – und das System ging in die Knie. Das lag allerdings nicht am Andrang, sondern an einem Angriff von Hackern auf die Systeme. Alle Daten seien sicher, wird versprochen.

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Dienstagfrüh hieß es auf den Wiener-Wohnen-Seiten meinwohnticket.wien, wohnpartner-wien.at und wienerwohnen.at: Nichts geht mehr. Die Überlastung kam allerdings nicht von Wienern, die den ersten Tag der „Wohnungsvergabe neu“ mit ihren Computern überlasteten, sondern von einem „gezielten externen Angriff auf die Netzwerkinfrastruktur“, wie Wiener Wohnen informierte.

Offenbar das Werk von „Profis“
Offenbar wurden die Wiener-Wohnen-Server mit einer „DoS-Attacke“ (Denial-of-Service-Attacke) angegriffen. Dabei werden im Prinzip einfache und meist unproblematische Anfragen an Server geschickt, das aber maschinell produziert und in unvorstellbar hoher Zahl gleichzeitig. Wiener Wohnen sprach von einem Angriff, „der auf die Überlastung des Systems abzielt“. Auswirkungen auf die Sicherheit von Nutzerdaten könnten jedoch ausgeschlossen werden. 

Bis zu fünf Jahre Haft

Nicht nur Datendiebstahl und das Beschädigen von Computernetzwerken ist ein Strafbestand, sondern seit zehn Jahren auch das „Stören der Funktionsfähigkeit eines Computersystems“. Der für Dos-Attacken maßgeschneiderte § 126b StGB sieht im Extremfall Strafen von bis zu fünf Jahren Gefängnis vor – freilich nur, wenn man der Täter habhaft werden kann.

Man arbeite mit Hochdruck an der Behebung der Störung, hieß es von Wiener Wohnen. Die Maßnahmen würden bereits erste Wirkung zeigen, die Systeme würden sich stabilisieren. Die Attacke lief jedoch in mehreren wiederkehrenden Wellen ab – und das von offenbar quer über den Erdball gekaperten oder gekauften IT-Adressen, was auf die Arbeit von „Profis“ schließen lässt. Für die IT-Techniker, die die Server gegen Attacken verteidigen müssen, bedeutet das mühsame Kleinarbeit durch das Sperren jeder einzelnen verwendeten Rechner-Adresse.

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Nicht betroffen von der Attacke waren jene rund 900 Personen, die sich davor schon innerhalb des Systems befanden. Dass das System robust ist, sieht Wiener Wohnen gerade durch den Umstand belegt, dass auch während der Attacke über 500 Wohnungsanmeldungen erfolgreich abgeschlossen werden konnten und auch schon 17 Wohnungen zugewiesen werden konnten. 

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