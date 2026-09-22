Hacker-Angriff auf neue Wiener Wohnungsvergabe

Man arbeite mit Hochdruck an der Behebung der Störung, hieß es von Wiener Wohnen. Die Maßnahmen würden bereits erste Wirkung zeigen, die Systeme würden sich stabilisieren. Die Attacke lief jedoch in mehreren wiederkehrenden Wellen ab – und das von offenbar quer über den Erdball gekaperten oder gekauften IT-Adressen, was auf die Arbeit von „Profis“ schließen lässt. Für die IT-Techniker, die die Server gegen Attacken verteidigen müssen, bedeutet das mühsame Kleinarbeit durch das Sperren jeder einzelnen verwendeten Rechner-Adresse.