So will Meloni Bedrohung von rechts entschärfen

Wie berichtet, befreit die Regierung im nächsten Jahr Millionen Autofahrer von der „meistgehassten Steuer“ des Landes, wie sie Meloni selbst immer wieder bezeichnet. Es geht um die Kfz-Steuer für zahlreiche kleinere und mittelstarke Fahrzeuge sowie für Motorräder (siehe auch Video oben). Die Ministerpräsidentin will ihre Partei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens) mit dieser durchaus populären Steuerbefreiung bei den Wählern punkten und sich zugleich im Wettbewerb um die politische Vorherrschaft im rechten Lager profilieren. Dort steht unter anderem Vannacci zunehmend im Blickpunkt.

Kfz-Steuer-Befreiung könnte sogar verlängert werden

Billig ist der Steuer-Coup der Ministerpräsidentin nicht. Die Mindereinnahmen durch den Wegfall der Kfz-Steuer belaufen sich schließlich auf rund 2,3 Milliarden Euro. Ein Teil der Finanzierung soll aus nicht verwendeten Mitteln des EU-Wiederaufbaufonds kommen. Die Einnahmeausfälle der Regionen und autonomen Provinzen sollen vom Staat ausgeglichen werden. Damit verschiebt sich die Auseinandersetzung auf die nächste Ebene. Nicht nur die Frage „Wer zahlt weniger?“, sondern auch „Wer trägt die Kosten?“ wird politisch relevant.