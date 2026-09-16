Pixel 11 (Pro XL): Neue Google-Handys am Prüfstand

Der US-Internetkonzern Google ist mit seiner Pixel-Reihe zum beliebten Smartphone-Hersteller avanciert – und verkauft in Österreich seit kurzer Zeit die 11. Generation seines Android-Flaggschiffs. Die Preise sind durch die globale Speicherknappheit gestiegen, gleichzeitig wurde stellenweise bei der Ausstattung gespart. Trotzdem ein guter Deal?
Weil die KI-Branche die Bestände aufkauft, ist Arbeitsspeicher rar und teuer – das geht auch an Google nicht spurlos vorüber. Beim Pixel 11 Pro XL – dem Flaggschiff unter den neuen Geräten – wurde bei der 256-Gigabyte-Variante der RAM um vier Gigabyte kleiner, der Preis dafür um 100 Euro erhöht. Auch der Akku ist etwas geschrumpft. Ob das Preis-Leistungs-Verhältnis trotzdem überzeugen kann, klärt Krone+ im ausführlichen Test.
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