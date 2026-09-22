Land zahlt pro Monat 750.000 € für Frankfurt-Flug

„Seit Betriebsbeginn wurden monatliche Akontozahlungen in Höhe von jeweils 750.000 Euro geleistet“, heißt es in einer schriftlichen Anfragebeantwortung von Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) zu den Zahlungen an die dänische Airline DAT, welche die Strecke Linz-Frankfurt seit März des heurigen Jahres betreibt. Es handle sich dabei um eine monatliche Vorauszahlung, die endgültige Abrechnung erfolge nach Ende des ersten Betriebsjahres: Dann muss die DAT dem Land OÖ eine Aufstellung über die tatsächlich angefallenen Kosten für die Strecke schicken, gegengerechnet mit den Einnahmen aus dem Ticketverkauf. Das Land übernimmt nur die Mehrkosten zuzüglich eines „angemessenen Gewinns“ und kann daher eventuell wieder Gelder zurückerhalten. Die Förderung ist, wie berichtet, mit insgesamt maximal 36 Millionen Euro für vier Jahre gedeckelt.

Bewertung der Strecke erst später möglich

Die Grünen hatten Landesrat Achleitner ausführlich zum Linzer Flughafen befragt. Fazit der Beantwortung: Die Linienverbindung nach Frankfurt könne erst nach einem beziehungsweise zwei Jahren seriös bewertet werden, weil sie sich bis dahin, wie geplant, im Aufbau befinde. Detaillierte Antworten sind mit dieser Begründung daher Mangelware. Aber: Die Passagierzahlen würden sich erwartungsgemäß entwickeln, die Auslastung liege „in den letzten Wochen bereits um rund 20 Prozent über jenem der Anfangsmonate“, heißt es in der Beantwortung an die Grünen.