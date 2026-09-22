Presley Gerbers Ex nach seinem Tod „sehr wütend“

Rund zwei Jahre war Model Charlotte D‘Alessio mit Presley Gerber liiert. Jetzt ist ihr Ex-Freund tot. Ein Schock für die 28-jährige Schönheit, die ihrer Trauer und ihrer Wut in einem bewegenden Posting auf Instagram Ausdruck verlieh.
Gleich mehrere Fotos und Videos veröffentlichte D‘Alessio nach dem Tod von Presley Gerber auf Instagram. Zu sehen ist der Sohn von Topmodel Cindy Crawford unter anderem beim Kuscheln mit einem Hüdchen oder beim Strandspaziergang.
Außerdem teilte seine Ex-Freundin einige private Pärchen-Schnappschüsse, die aus der gemeinsamen Zeit stammen.
„Du hättest mehr Leben verdient“
Zu einem Foto, auf dem die beiden gemeinsam auf einem Steg bei einem See zu sehen sind, schrieb die Kanadierin: „Ich habe mit dir eine pure Liebe geteilt und dafür bin ich dankbar und ehre dein Leben.“
Doch der Tod ihres Ex-Freundes mache sie nicht nur traurig, fuhr D‘Alessio fort. „Du hättest mehr Zeit verdient. Du hättest mehr Leben verdient. Ich bin deswegen sehr wütend.“
„Ich liebe dich, Pres. Immer“
Zu einem Clip, in dem zu sehen ist, wie Presley mit einem Hund spielt, schrieb das Model zudem: „Ich werde mich immer auf diese Weise an dich erinnern.“
In einer weiteren Botschaft erklärte D‘Alessio: „Ich liebe dich, Pres. Immer. Dort oben und hier unten. Zweifle niemals daran. Wir alle lieben dich so sehr. Ich hoffe, du kannst das spüren.“
Presley Gerber und Charlotte D‘Alessio kamen 2017 zusammen und waren rund zwei Jahre liiert. Wie es heißt, stellte Gerbers Schwester Kaia die beiden einander vor.
War Überdosis Todesursache?
Wie die Polizei von Santa Monica nun bestätigte, starb der Sohn von Cindy Crawford und Rande Gerber am Sonntagvormittag. Die Rettungskräfte wurden in eine Entzugsklinik gerufen, konnten aber nur noch den Tod des 27-Jährigen, der wie seine Schwester als Model arbeitete, feststellen.
Die offizielle Todesursache steht noch nicht fest, die Beamten gehen aber von einer Überdosis aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.
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