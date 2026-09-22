Coup in Italien
Wein um Hunderttausende Euro gestohlen
In einer Weinkellerei in der norditalienischen Weinregion Langhe sind mehr als 3.000 Flaschen des berühmten Barolo gestohlen worden. Der Schaden soll sich auf mehrere Hunderttausende Euro belaufen.
Der Einbruch ereignete sich bereits in der Nacht auf Donnerstag in Monforte d‘Alba in der piemontesischen Provinz Cuneo. Bekannt wurde der Diebstahl allerdings erst einige Tage später, hieß es seits der Polizei.
Vermummte gefilmt
Auf Aufnahmen der Überwachungskameras sind vier Personen zu sehen, die sich in dem Lagerbereich der Kellerei bewegen. Alle trugen Sturmhauben und hatten damit ihre Gesichter verdeckt. Die Männer sollen sich gezielt an die Arbeit gemacht haben: Sie luden die Weinflaschen mit zwei Gabelstaplern der Kellerei auf bereitstehende Fahrzeuge.
Über einen Zeitraum von rund drei Stunden sollen die Täter auf diese Weise Tausende Flaschen aus dem Lager geschafft haben. Anschließend sollen sie die Transporter bei ausgeschaltetem Motor etwa hundert Meter bis zu einer Straße geschoben haben. Erst dort sollen die Fahrzeuge gestartet worden sein. Dadurch wollten die Einbrecher offenbar vermeiden, durch Motorengeräusche aufzufallen.
Einer der renommiertesten italienischen Rotweine
Barolo zählt zu den renommiertesten italienischen Rotweinen und wird aus Nebbiolo-Trauben hergestellt. Der Wein darf nur in einem genau festgelegten Gebiet rund um mehrere Gemeinden in der norditalienischen Weinregion Langhe produziert werden. Hochwertiger Barolo kann je nach Jahrgang, Lage, Produzent und Reifezeit einen hohen Preis erzielen.
Für die Täter dürfte der Weiterverkauf allerdings nicht völlig unkompliziert sein. Die Flaschen stammen aus einer identifizierbaren Kellerei und lassen sich über Etiketten, Jahrgänge und andere Merkmale zurückverfolgen.
Eine der bedeutendsten Weinlandschaften Italiens
Die Langhe gehören zu den bedeutendsten Weinlandschaften Italiens. Das Gebiet im Süden des Piemonts ist vor allem für Barolo und Barbaresco bekannt und zieht neben Weinliebhabern auch zahlreiche Touristen an. Die Weinberge und Kellereien prägen die Landschaft rund um Orte wie Monforte d‘Alba, Barolo und La Morra.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.