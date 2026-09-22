Wein um Hunderttausende Euro gestohlen

Über einen Zeitraum von rund drei Stunden sollen die Täter auf diese Weise Tausende Flaschen aus dem Lager geschafft haben. Anschließend sollen sie die Transporter bei ausgeschaltetem Motor etwa hundert Meter bis zu einer Straße geschoben haben. Erst dort sollen die Fahrzeuge gestartet worden sein. Dadurch wollten die Einbrecher offenbar vermeiden, durch Motorengeräusche aufzufallen.