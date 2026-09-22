KI-Regulierung: Über 20 Länder unterstützen Aufruf

Mehr als 20 Unterzeichner

Zu den insgesamt mehr als 20 Unterzeichnern der Erklärung gehören unter anderem die Staats- und Regierungschefs von Australien, Dänemark, Finnland, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, Singapur und Spanien. Zudem schlossen sich ihr EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie die Außenminister aus Bahrain, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Auch Österreich sei dabei, wie es aus dem Bundeskanzleramt hieß. Initiiert wurde der Aufruf von Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Störe.