Erneut Schüsse vor türkischer Schule

Amokläufer tot, Eltern stehen vor Gericht

Der Fall erinnert an einen Angriff an einer Schule im Südosten der Türkei im April. Ein 14-Jähriger hatte damals um sich geschossen und neun seiner Mitschüler und eine Lehrerin getötet. Auch der Schütze kam bei der Amoktat ums Leben. Er hatte den Ermittlern zufolge eine Waffe seines Vaters verwendet. Die Eltern müssen sich seit Anfang September vor Gericht verantworten.