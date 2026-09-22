Gute Nachrichten für Red Bull vor Rennen in Baku

Gute Nachrichten für Red Bull vor dem Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan. Isack Hadjar kehrt endlich wieder an die Seite von Max Verstappen zurück, wie der Rennstall am Dienstag bestätigt hat.
Nachdem der junge Franzose zuletzt aufgrund einer Verletzung ausgefallen war, ist er jetzt bereit in Baku seine Rückkehr in die Königsklasse zu feiern. Er hat sich „vollständig von seiner Handgelenksverletzung erholt“, teilte sein Rennstall am Dienstag mit.
Am Donnerstag wird er in den freien Trainings wieder im Red-Bull-Boliden sitzen. Sein Vertreter Liam Lawson kehrt damit zurück zu den Racing Bulls und Yuki Tsunoda muss sein Cockpit dort wieder räumen und sich vorerst wieder von der Pilotenrolle in der Formel 1 verabschieden.
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