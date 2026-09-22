Soll der Zivildienst gleich verlängert werden?

Ihre Meinung zählt!

Welche Argumente sprechen aus Ihrer Sicht für oder gegen eine sofortige Anpassung des Zivildienstes? Welche Auswirkungen hätte es für die militärische Sicherheit sowie die sozialen Angebote, wenn für ein Jahr nur der Grundwehrdienst verlängert wird? Welche Reformen wünschen Sie sich generell bei Wehrpflicht und Zivildienst?