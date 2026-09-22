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Frage des Tages

Soll der Zivildienst gleich verlängert werden?

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22.09.2026 11:58
Häufigstes Einsatzgebiet von Zivildienern ist der Rettungsdienst.
Häufigstes Einsatzgebiet von Zivildienern ist der Rettungsdienst.(Bild: Österreichisches Rotes Kreuz)
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Von Community

Ab Jänner 2027 wird der Grundwehrdienst verlängert. Der Zivildienst soll jedoch erst 2028 angepasst werden. Unsere Frage des Tages vom 22. September lautet daher: „Soll der Zivildienst gleich von neun auf elf Monate verlängert werden?“

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Ihre Meinung zählt!
Welche Argumente sprechen aus Ihrer Sicht für oder gegen eine sofortige Anpassung des Zivildienstes? Welche Auswirkungen hätte es für die militärische Sicherheit sowie die sozialen Angebote, wenn für ein Jahr nur der Grundwehrdienst verlängert wird? Welche Reformen wünschen Sie sich generell bei Wehrpflicht und Zivildienst? 

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

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