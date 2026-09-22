„Ossi-Land“  wie „Ösi-Land“

ANDERERSEITS zeigt gerade die aktuelle Lage in Österreich, dass dem nicht so ist. Bereits nach der letzten Nationalratswahl haben hier die Verlierer bekanntlich eine Drei-Parteien-Koalition gegen die blauen Wahlsieger gebildet. Und auch wenn diese bei der nächsten Wahl möglicherweise um die 40 Prozent erreichen, wird die Versuchung für die Verlierer groß sein, mit einer Vier-Parteien-Koalition eine FPÖ-Regierung zu verhindern. Einen derartigen Vorgang dürften wir jedenfalls mit einiger Sicherheit demnächst in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern beobachten. Da wird also bei den „Ossis“ die gleiche politische Charade ablaufen, wie wir „Ösis“ sie seit eineinhalb Jahren erleben. Und in der Folge werden die Wähler wohl noch zahlreicher „rechts“ wählen.