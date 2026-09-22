„Ossi-Land“  wie „Ösi-Land“

Da hat nun also die als rechtsextrem punzierte AfD in zwei der neuen deutschen Bundesländer erdrutschartige Wahlsiege eingefahren. Plus/minus 40 Prozent stellen Ergebnisse dar, die in europäischen Demokratien nur mehr sehr schwer erreicht werden. Eine Dimension, die – glaubt man den Umfragen – bei den nächsten Wahlen in Österreich auch die FPÖ erreichen kann.
EINERSEITS sollte man glauben, dass bei einer derartigen, geradezu tektonischen Verschiebung der parlamentarischen Kräfteverhältnisse auch entsprechende Konsequenzen bei der Regierungsbildung erfolgen und die überlegenen Wahlsieger zum Zug kommen.
ANDERERSEITS zeigt gerade die aktuelle Lage in Österreich, dass dem nicht so ist. Bereits nach der letzten Nationalratswahl haben hier die Verlierer bekanntlich eine Drei-Parteien-Koalition gegen die blauen Wahlsieger gebildet. Und auch wenn diese bei der nächsten Wahl möglicherweise um die 40 Prozent erreichen, wird die Versuchung für die Verlierer groß sein, mit einer Vier-Parteien-Koalition eine FPÖ-Regierung zu verhindern. Einen derartigen Vorgang dürften wir jedenfalls mit einiger Sicherheit demnächst in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern beobachten. Da wird also bei den „Ossis“ die gleiche politische Charade ablaufen, wie wir „Ösis“ sie seit eineinhalb Jahren erleben. Und in der Folge werden die Wähler wohl noch zahlreicher „rechts“ wählen.
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