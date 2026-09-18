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Tränen bei Mama Kris

Schock-Diagnose! Kardashian bangt um Gesundheit

Society International
18.09.2026 16:00
Kim Kardashian wird im Trailer zur 8. Staffel von „The Kardashians“ bei einer Behandlung im ...
Kim Kardashian wird im Trailer zur 8. Staffel von „The Kardashians“ bei einer Behandlung im Spital gezeigt. Die Diagnose lässt die Familie um die Gesundheit der 45-Jährigen bangen.(Bild: Screenshot youtube.com/@hulu)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Schock-Diagnose für Kim Kardashian! Im Trailer zur 8. Staffel von „The Kardashians“ ist zu sehen, wie die Reality-TV-Queen im Spital behandelt wird. Die 45-Jährige muss um ihre Gesundheit bangen – und es fließen Tränen!

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„Ich habe so etwas wie eine Ösophagitis“, schildert Kim Kardashian im ersten Trailer für die neue Staffel von „The Kardashians“, die ab Oktober auf Hulu zu sehen ist. Eine Diagnose, die böse Erinnerungen wach werden lässt.

Vater von Kim starb an Speiseröhrenkrebs
Denn bei einer Ösophagitis handelt es sich um eine Entzündung der Speiseröhre, die nicht nur schmerzhaft ist, sondern im schlimmsten Fall auch das Risiko für Speiseröhrenkrebs erhöhen kann.

Ausgerechnet jene Form von Krebs, an der Robert Kardashian, Vater von Kim, Kourtney und Khloé, 2003 im Alter von 59 Jahren verstorben ist.

Hier können Sie sich den Trailer zur 8. Staffel von „The Kardashians“ anschauen:

Wie schwerwiegend die Beschwerden bei Kim Kardashian sind, das wird im Trailer nicht enthüllt. Aber dass die Diagnose die Familie aufwühlt, ist deutlich zu erkennen.

„Das bringt mich zum Weinen“
Während Kim Kardashian mit bedrückter Miene im Krankenhausbett zu sehen ist, fragt eine Stimme aus dem Off: „Dein Vater hatte das auch … ist es nicht das, woran er gestorben ist?“ Eine Antwort bleibt die 45-Jährige vorerst schuldig.

Aber Mama Kris Jenner ringt in einer weiteren Einstellung mit den Tränen. „Ich kann nicht, das bringt mich zum Weinen“, erklärt sie aufgewühlt.

Kim hatte Hirnaneurysma
Es ist nicht das erste Mal, dass Kim Kardashian in „The Kardashians“ über gesundheitliche Probleme spricht. Schon in der letzten Staffel berichtete die 45-Jährige darüber, dass Ärzte bei einem MRT ein Hirnaneurysma festgestellt.

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„Es ist nur Stress“, hätten die Ärzte sie aber beruhigt, erklärte Kim ihrer geschockten Schwester Kourtney damals.

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