Herzog: „Wenn du Schnecken vor dir hast …“

„Schnecken“ in der Abwehr

Dass dieser dreimal hinter sich greifen musste, lag aber weniger an ihm, findet Experte Andreas Herzog nach der Partie bei Sky Sport Austria: „Es ist schwierig für ihn, wenn du Schnecken vor dir in der Abwehr hast. Wenn dann die gegnerischen Stürmer allein aufs Tor laufen, ist es dann schwer, dass du die Schüsse hältst“, bricht der ehemalige Teamspieler eine Lanze für den 25-Jährigen.