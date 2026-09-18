„Schande!“ Ex-Nummer-eins schimpft über Zverev

Wirbel um Aufschlagmarotte

Mit seiner Aufschlagmarotte hatte Zverev bei den US Open für viel Wirbel gesorgt. Der Deutsche, der das Turnier für sich entscheiden konnte, ließ den Ball beim Grand-Slam-Turnier in New York sehr oft aufspringen, bevor er servierte. Vor dem zweiten Aufschlag gibt es dafür bislang keine Zeitbegrenzung. Beim ersten Aufschlag haben die Spieler 25 Sekunden, um den Ball ins Spiel zu bringen, nachdem der Unparteiische den Spielstand angesagt hat.