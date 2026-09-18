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Darmschrittmacher half

„Unkontrollierter Stuhlverlust belastete mich“

Patientenberichte
18.09.2026 10:00
Patientin Silvia Stechauner und Chirurg Prim. Priv.-Doz. Dr. Stefan Riss erklären den ...
Patientin Silvia Stechauner und Chirurg Prim. Priv.-Doz. Dr. Stefan Riss erklären den Darmschrittmacher.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Silvia Stechauner (69) litt jahrelang an unfreiwilligem Stuhlverlust. Dieses heikle Problem schränkte ihren Alltag stark ein und ließ sie aus Scham zur Einzelgängerin werden. Ein Darmschrittmacher gab ihr viele Freiheiten zurück. Nun möchte die Patientin anderen Betroffenen Mut machen. Wir haben sie und ihren Arzt Prim. Priv.-Doz. Dr. Stefan Riss getroffen. 

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„Vor allem beim Bücken und Heben konnte ich meinen Stuhl nicht mehr halten“, erzählt Silvia Stechauner offen über jene Symptome, die erstmals vor etwa 30 Jahren auftraten und die sie jahrelang aushielt. Jemand, der nicht an Stuhlinkontinenz leidet, kann sich mit Sicherheit nicht vorstellen, was das für Betroffene bedeutet. Frau Stechauner macht daher einen mutigen Schritt nach vorn und erzählt, wie sehr der unkontrollierte Stuhlverlust ihren Alltag beeinträchtigte – und ein Darmschrittmacher ihr Lebensfreude zurückgab.

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