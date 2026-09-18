„Unkontrollierter Stuhlverlust belastete mich“

„Vor allem beim Bücken und Heben konnte ich meinen Stuhl nicht mehr halten“, erzählt Silvia Stechauner offen über jene Symptome, die erstmals vor etwa 30 Jahren auftraten und die sie jahrelang aushielt. Jemand, der nicht an Stuhlinkontinenz leidet, kann sich mit Sicherheit nicht vorstellen, was das für Betroffene bedeutet. Frau Stechauner macht daher einen mutigen Schritt nach vorn und erzählt, wie sehr der unkontrollierte Stuhlverlust ihren Alltag beeinträchtigte – und ein Darmschrittmacher ihr Lebensfreude zurückgab.