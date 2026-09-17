Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!

Der bisher höchste Medianpreis – die Hälfte der Tankstellen ist günstiger, die Hälfte teurer – wurde Ende März verzeichnet, als der Liter Diesel 2,245 Euro. Der Liter Benzin kostete damals 1,91 Euro. Superbenzin ist nach wie etwas billiger als Diesel und bleibt mit Stand Mittwoch mit 1,959 Euro pro Liter auf hohem Niveau – Ebenfalls der bisherige Höchstwert von 2026. Nur 14 Cent fehlen auf den Höchstwert vom Juni 2022, so der ÖAMTC.