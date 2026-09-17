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Preis massiv gestiegen

Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!

Wirtschaft
17.09.2026 10:34
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, APA)
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Von krone.at

Der Preis für Diesel in Österreich ist so hoch wie noch nie! Aktuell beträgt er im Median laut E-Control 2,268 Euro pro Liter. An Autobahn-Tankstellen beträgt der Preis bis zu 2,60 Euro. Der Benzinpreis liegt nur knapp unter dem Allzeithoch.

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Der bisher höchste Medianpreis – die Hälfte der Tankstellen ist günstiger, die Hälfte teurer – wurde Ende März verzeichnet, als der Liter Diesel 2,245 Euro. Der Liter Benzin kostete damals 1,91 Euro. Superbenzin ist nach wie etwas billiger als Diesel und bleibt mit Stand Mittwoch mit 1,959 Euro pro Liter auf hohem Niveau – Ebenfalls der bisherige Höchstwert von 2026. Nur 14 Cent fehlen auf den Höchstwert vom Juni 2022, so der ÖAMTC.

Krieg lässt Preise steigen
Der anhaltende Iran-Krieg und die weitere Eskalation im Nahen Osten treibt die Spritpreise seit Monaten wieder nach oben. Seit Beginn des Krieges sind die Spritpreise um rund 50 Cent gestiegen. In der Woche vor Beginn des Iran-Kriegs kostete Diesel im Mittel 1,57 Euro und Benzin 1,52 Euro pro Liter.

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der Medianpreise für Diesel und Super in Euro pro Liter von Jänner bis September 2026. Die Preise steigen deutlich an. Diesel erreicht im September mit 2,27 Euro je Liter den höchsten Wert, Super liegt bei 1,96 Euro. Quelle: E-Control.

Einen ähnlich starken Anstieg der Spritpreise gab es zuletzt Anfang 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Damals legten Benzin und Diesel ebenfalls von rund 1,5 Euro binnen zwei Wochen um 50 Cent zu. Benzin kostete damals in der Spitze rund 1,95 Euro, Diesel knapp 2,10 Euro.

Rekordhoch in Deutschland
Bei unseren Nachbarn ist Diesel so teuer wie noch nie zuvor. Ein Liter kostete im landesweiten Tagesdurchschnitt 2,453 Euro und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem April, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht.

Lesen Sie auch:
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„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
12.09.2026

Angesichts der Preissteigerungen plädierte der ÖAMTC einmal mehr für eine EU-weite Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. So könne man die Mineralölsteuer und CO2-Bepreisung senken und den Kostendruck reduzieren, sagte Martin Grasslober, Verkehrswirtschaftsexperte des Autofahrerklubs.

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