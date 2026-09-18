Europa holt bei industriellen KI-Anwendungen auf

Während Europa bei den KI-Basismodellen den Anschluss zu verlieren droht, holt der Kontinent bei industriellen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz auf. So stiegen heuer die Investitionen in Europa in diesem Bereich im ersten Halbjahr auf 6,8 Milliarden Euro – rund 44 Prozent des US-Niveaus. Im Jahr 2018 lag der Anteil erst bei elf Prozent.