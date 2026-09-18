„Wird der Sprit teurer, verdienen wir weniger“

Erneuter Schock an den Zapfsäulen: Die Treibstoffpreise klettern infolge des Krieges im Nahen Osten hierzulande auf Rekordhöhen – die „Krone“ berichtete. In Oberösterreich wurden dieser Tage Jahreshöchstwerte erreicht: Benzin kostete am Dienstag im Oberösterreich-Schnitt 1,953 Euro pro Liter, und Diesel erreichte den bisher höchsten Wert des Jahres am Mittwoch mit 2,262 Euro – siehe Grafik unten. Zuvor lag die Preisspitze 2026 bei 2,234 Euro für Diesel, erreicht am 30. März.