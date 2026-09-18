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Tankstellen-Betreiber:

„Wird der Sprit teurer, verdienen wir weniger“

Oberösterreich
18.09.2026 11:20
Tanken ist aktuell kein Vergnügen.
Tanken ist aktuell kein Vergnügen.(Bild: Katerina Primak – stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Die Treibstoffpreise steigen dieser Tage auf Jahreshöchstwerte. Der neue Branchenvertreter der Tankstellen in Oberösterreich hält die Marke von 2,50 Euro für einen Liter Diesel für möglich. Doch trotz der hohen Spritpreise machen Tankstellen jetzt weniger Geschäft, erklärt er.

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Erneuter Schock an den Zapfsäulen: Die Treibstoffpreise klettern infolge des Krieges im Nahen Osten hierzulande auf Rekordhöhen – die „Krone“ berichtete. In Oberösterreich wurden dieser Tage Jahreshöchstwerte erreicht: Benzin kostete am Dienstag im Oberösterreich-Schnitt 1,953 Euro pro Liter, und Diesel erreichte den bisher höchsten Wert des Jahres am Mittwoch mit 2,262 Euro – siehe Grafik unten. Zuvor lag die Preisspitze 2026 bei 2,234 Euro für Diesel, erreicht am 30. März.

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