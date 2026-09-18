Manfred Kölly verzichtet auf Wahlanfechtung

LBL-Mandatar will den Wählerwillen akzeptieren

„Die Wahlen sind geschlagen“, betonte Kölly am Freitag. Er habe mit einer Stichwahl gerechnet, akzeptiere aber den Wählerwillen. Mehrere Bürger hätten ihn auf die Kameras aufmerksam gemacht. Dadurch wäre es möglich gewesen, Wahlbewegungen nachzuvollziehen. „Man darf nicht sehen, wer zur Wahl kommt und wer nicht“, so der LBL-Mandatar. Laut Kölly seien die Kameras zudem ohne Absprache montiert worden. Ihm gehe es nicht um seine Niederlage, sondern um einen ordnungsgemäßen Ablauf des Urnengangs. Von der Rechtmäßigkeit seines Einspruchs sei der LBL-Mandatar nach wie vor überzeugt und verweist auf Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes. Trotzdem blieb das fünfseitige Schreiben am Ende ohne Unterschrift.