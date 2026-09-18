Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Causa Deutschkreutz

Manfred Kölly verzichtet auf Wahlanfechtung

Burgenland
18.09.2026 15:29
LBL-Gemeindevorstand Manfred Kölly (links) hatte den Einspruch gegen die Wahl bereits ...
LBL-Gemeindevorstand Manfred Kölly (links) hatte den Einspruch gegen die Wahl bereits formuliert, machte aber schließlich doch noch einen Rückzieher.(Bild: Vanessa Wittmann)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

Der LBL-Gemeindevorstand, Manfred Kölly, macht einen Rückzieher: Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Deutschkreutz ist damit endgültig fix.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Fünf Seiten lang war der Einspruch, gefehlt hätte nur noch die Unterschrift: Doch Manfred Kölly (LBL) machte im letzten Moment einen Rückzieher. Die angekündigte Anfechtung der Bürgermeisterwahl in Deutschkreutz ist damit vom Tisch. Auslöser waren Kameras in den Wahllokalen. Kölly, der mit rund 27 Prozent hinter dem SPÖ-Wahlsieger Jürgen Hofer (52 Prozent) auf Platz zwei gelandet war, hatte deshalb unmittelbar nach der Wahl eine Anfechtung in den Raum gestellt. Sein Vorwurf: Die Kameras seien installiert worden, obwohl dort das Filmen nicht erlaubt sei.

LBL-Mandatar will den Wählerwillen akzeptieren
„Die Wahlen sind geschlagen“, betonte Kölly am Freitag. Er habe mit einer Stichwahl gerechnet, akzeptiere aber den Wählerwillen. Mehrere Bürger hätten ihn auf die Kameras aufmerksam gemacht. Dadurch wäre es möglich gewesen, Wahlbewegungen nachzuvollziehen. „Man darf nicht sehen, wer zur Wahl kommt und wer nicht“, so der LBL-Mandatar. Laut Kölly seien die Kameras zudem ohne Absprache montiert worden. Ihm gehe es nicht um seine Niederlage, sondern um einen ordnungsgemäßen Ablauf des Urnengangs. Von der Rechtmäßigkeit seines Einspruchs sei der LBL-Mandatar nach wie vor überzeugt und verweist auf Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes. Trotzdem blieb das fünfseitige Schreiben am Ende ohne Unterschrift.

Lesen Sie auch:
Der vorgezogene Wahltag erfolgte im Rathaus der Gemeinde.
Unerlaubte Kameras?
Deutschkreutz: Kölly will jetzt Wahl anfechten
14.09.2026
Sieg im 1. Wahlgang
Deutschkreutz: SPÖ-Kandidat neuer Bürgermeister
13.09.2026

Seine Begründung für den ungewöhnlichen Schritt: Er wolle der Bevölkerung einen neuerlichen und teuren Wahlkampf ersparen. Zudem stehe 2027 ohnehin die nächste Wahl an. Auch persönlich habe der vergangene Wahlkampf Spuren hinterlassen. Seine Familie habe stark darunter gelitten, er selbst sei in sozialen Medien „verprügelt“ und mit gefälschten beziehungsweise parodierenden Videos konfrontiert worden. Bürgermeister Jürgen Hofer (SPÖ) reagierte knapp auf Köllys Rückzieher: „Zu diesem Thema ist jeder Kommentar überflüssig.“ Mit rund 52 Prozent habe er, wie das Ergebnis zeige, die Bevölkerung hinter sich. Hofer hatte auch stets betont, dass das Wahlergebnis nicht gefährdet gewesen sei.

Kölly will Entschuldigung von Hofer
Ganz auf sich beruhen lassen will Kölly die Sache dennoch nicht. Er fordert von Hofer eine Entschuldigung wegen der Kameras. Bis zur nächsten Gemeinderatswahl will er sich weiter für Deutschkreutz einsetzen. Eine neuerliche Kandidatur schließt er nicht aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
18.09.2026 15:29
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Deutschkreutz
SPÖHofer
StichwahlWahlkampfBürgermeister
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
12° / 24°
Symbol wolkig
Güssing
9° / 25°
Symbol wolkig
Mattersburg
9° / 24°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
11° / 24°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
10° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
371.883 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
151.335 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
125.303 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1883 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1630 mal kommentiert
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1382 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Mehr Burgenland
3. Liga Ost – Live:
Geschwächte Mattersburger müssen gegen Donau ran!
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Stadt gegen Land
Streit um die Innenstadt: Wer ist jetzt am Zug?
Rassetier erschlagen
Mann tötete mit mehr als 1,3 Promille seine Katze
Nach Prüfbericht
Landesholding: Hat Kontrolle nicht ausgereicht?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf