Sweeney: Meterhohe Nackt-Werbung am Times Square!

Sweeney hält dagegen

Sydney Sweeney ließ die heftige Kritik nicht einfach auf sich sitzen. Um die Debatte einzuordnen, veröffentlichte sie historische Magazin-Cover, auf denen ebenfalls nackte oder äußerst freizügig dargestellte Sportlerinnen zu sehen sind. Freizügige Sportfotografie gab es schon lange vor ihrer Novig-Kampagne, wollte sie damit ausdrücken. Gleichzeitig zeigte Sweeney damit unmissverständlich, dass sie hinter dem gewagten Auftritt steht und ganz genau weiß, wie man für Wirbel sorgt.