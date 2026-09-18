Sweeney: Meterhohe Nackt-Werbung am Times Square!

Am Times Square in New York sorgt Sydney Sweeney derzeit für einen echten Aufreger. Auf einer rund sechs Meter hohen Werbefläche räkelt sich der Hollywood-Star praktisch nackt. Nur Sportgeräte bedecken ihren Körper an den entscheidenden Stellen. Fans feiern den gewagten Auftritt, doch bei Sportlerinnen sorgt die Kampagne für Wut: Sie werfen der Werbung vor, Frauen im Sport zu sexualisieren.
Die 29-Jährige ist das Gesicht und der Körper der neuen Kampagne der Sporthandels-App Novig. Auf den Bildern posiert Sweeney nackt beziehungsweise nur teilweise bekleidet. Sportgeräte verdecken dabei strategisch ihren Körper. Der Slogan dazu ist knapp: „Nur Sport.“
Sweeney riesengroß über New York
Die Kampagne ist die erste landesweite Werbeoffensive von Novig. Sweeney ist dabei nicht nur das prominente Gesicht. Sie ist nach Angaben des Unternehmens auch am Geschäft beteiligt und arbeitet als strategische Partnerin an der Kampagne mit.
Auf Social Media gehen die Meinungen trotzdem weit auseinander. Viele Fans feiern die selbstbewussten Bilder. Andere finden die Inszenierung extrem sexistisch und kritisieren, dass ausgerechnet Sport mit einer stark sexualisierten Darstellung einer Frau beworben wird. Besonders deutlich wurde die Kritik von Sportlerinnen.
„Hört auf, Frauen im Sport zu sexualisieren“
Die britische Athletin Lucy Davis kommentierte die Kampagne mit einem klaren Appell: „Hört auf, Frauen im Sport zu sexualisieren.“ Auch die australische Wasserballspielerin Tilly Kearns machte ihrem Ärger Luft. Sie schrieb, dass sie die Kampagne „hasse“. Die ehemalige australische Spitzenschwimmerin Ariarne Titmus reagierte ebenfalls scharf und erklärte, die Werbung mache sie „wütend“.
Sweeney hält dagegen
Sydney Sweeney ließ die heftige Kritik nicht einfach auf sich sitzen. Um die Debatte einzuordnen, veröffentlichte sie historische Magazin-Cover, auf denen ebenfalls nackte oder äußerst freizügig dargestellte Sportlerinnen zu sehen sind. Freizügige Sportfotografie gab es schon lange vor ihrer Novig-Kampagne, wollte sie damit ausdrücken. Gleichzeitig zeigte Sweeney damit unmissverständlich, dass sie hinter dem gewagten Auftritt steht und ganz genau weiß, wie man für Wirbel sorgt.
Doch als sie sich jetzt selbst in XXL am Times Square sah, verschlug es sogar ihr kurz die Sprache. Im Netz kursiert ein Video, das die Schauspielerin auf dem Rücksitz eines Wagens zeigt. Offenbar fuhr sie extra zum Times Square, um sich die riesige Werbefläche selbst anzusehen.
Und ihre Reaktion spricht Bände: Sweeney rollt beim Anblick des überlebensgroßen Plakats die Augen, ihre Wangen sind gerötet. Und sie hält sich eine Hand kichernd vors Gesicht. Offenbar hatte selbst sie nicht damit gerechnet, wie gewaltig der eigene Auftritt mitten in New York wirken würde.
Hier ist das Video, das Sweeneys Reaktion auf ihre XXL-Nackt-Werbung zeigt, eingebunden:
Schon wieder sorgt ihre Werbung für Ärger
Bereits im vergangenen Jahr stand die Schauspielerin wegen einer Werbung für eine US-Modemarke massiv in der Kritik. Der Slogan lautete damals „Sydney Sweeney hat tolle Jeans“ – ein englisches Wortspiel mit „Jeans“ und „Genes“, also „Gene“.
Auch damals ging es nicht nur um den Spruch. Kritiker störten sich an der Art, wie Sweeney in der Werbung in Szene gesetzt wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.