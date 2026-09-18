Ein Hartberg-Duo tanzt auf internationaler Bühne

Frohe Kunde für Hartberg vor dem Sonntag-Hit gegen LASK! Im Team von Markus Schopp gibt‘s zwei Nationalteam-Berufungen. Auf Schlussmann Armin Pecsi warten vier Nations-League-Partien mit Ungarn, Trainersohn Konstantin Schopp kämpft mit der ÖFB-U21 um die EM-Teilnahme.
Positive News für Hartberg vorm Sonntag-Hit daheim gegen den LASK von der Nationalteamfront: Schlussmann Armin Pecsi wurde für die Nations-League-B von Marco Rossi wie Salzburgs Damir Redzic und Rapids Bendeguz Bolla ins ungarische Nationalteam einberufen.
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