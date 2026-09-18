Ein Hartberg-Duo tanzt auf internationaler Bühne

Frohe Kunde für Hartberg vor dem Sonntag-Hit gegen LASK! Im Team von Markus Schopp gibt‘s zwei Nationalteam-Berufungen. Auf Schlussmann Armin Pecsi warten vier Nations-League-Partien mit Ungarn, Trainersohn Konstantin Schopp kämpft mit der ÖFB-U21 um die EM-Teilnahme.