Blockbuster-Alarm! Das Ländle-Derby kommt ins Kino

Es ist zwar nicht Hollywood in Lustenau, aber dennoch ist es eine Novität, dass ein Fußballspiel zwischen zwei Vorarlberger Mannschaften live im Kino zu sehen ist. Und zwar auf Großleinwand und typischem Kinosound in der Kinothek Lustenau. Auf deren Website können die Tickets für Saal 2 direkt online gebucht werden.