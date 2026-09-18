Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Scherz

Blockbuster-Alarm! Das Ländle-Derby kommt ins Kino

Fußball National
18.09.2026 16:55
Ob Hollywood auf Austria Lustenau und den SCR Altach wartet, wird sich erst weisen.
Ob Hollywood auf Austria Lustenau und den SCR Altach wartet, wird sich erst weisen.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Das Vorarlberg-Derby zwischen der Lustenauer Austria und dem SCR Altach am Samstag (17) ist schon seit Wochen ausverkauft! Dennoch gehen quasi im Minutentakt bei der Austria noch Ticketanfragen ein. Im Stadion ist zwar kein Platz mehr, allerdings gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Partie in Lustenau zu verfolgen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es ist zwar nicht Hollywood in Lustenau, aber dennoch ist es eine Novität, dass ein Fußballspiel zwischen zwei Vorarlberger Mannschaften live im Kino zu sehen ist. Und zwar auf Großleinwand und typischem Kinosound in der Kinothek Lustenau. Auf deren Website können die Tickets für Saal 2 direkt online gebucht werden.

In der Lustenauer Kinothek gibt es das Ländle-Derby live zu sehen.
In der Lustenauer Kinothek gibt es das Ländle-Derby live zu sehen.(Bild: Privat)

Spannung garantiert
Erfreulich ist dies für alle jene, die für das Ländle-Derby keine Karten für das Stadion ergattert haben und nun doch auf andere Art live dabei sein können. Ob die Aufführung ein „Blockbuster“ wird? Spannend wie ein Thriller verspricht das Ländle-Duell auf jeden Fall zu werden.

Lesen Sie auch:
Dieter Alge (l.) ist seit Juni 2025 Sportdirektor in Lustenau, Philipp „Pipo“ Netzer ist ein ...
Sport Tv Logo
Duell der Sportchefs
So viel Vorarlberg steckte selten im Ländle-Derby
18.09.2026
Gleich 36 Kicker
Reger Transferverkehr zwischen Lustenau und Altach
18.09.2026
Sport Tv Logo
Magere Ausbeute
Lustenaus Leistungen passen, die Ergebnisse nicht!
17.09.2026

Kacuri nominiert
Großes Kino erlebte dieser Tage auch Dion Kacuri, der von Lustenau vom FC Basel ausgeliehen wurde. Der Schweiz-bosnische Staatsbürger hat sich entschieden, für das bosnische Nationalteam zu spielen und wurde für die anstehenden National-League-Spiele nominiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
18.09.2026 16:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
371.883 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
151.335 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
125.303 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1883 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1630 mal kommentiert
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1382 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Mehr Fußball National
Kein Scherz
Blockbuster-Alarm! Das Ländle-Derby kommt ins Kino
Fehlt im ÖFB-Kader
Geheimtraining in Tirol von Superstar David Alaba
Kracher in Liga zwei
Tivoli ausverkauft! 16.125 Fans stürmen Westderby
War vereinslos
Bundesligist Ried verpflichtet neuen Torhüter
Sport Tv Logo
Nationalteams „rufen“
Ein Hartberg-Duo tanzt auf internationaler Bühne
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf