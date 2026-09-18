Blockbuster-Alarm! Das Ländle-Derby kommt ins Kino

Das Vorarlberg-Derby zwischen der Lustenauer Austria und dem SCR Altach am Samstag (17) ist schon seit Wochen ausverkauft! Dennoch gehen quasi im Minutentakt bei der Austria noch Ticketanfragen ein. Im Stadion ist zwar kein Platz mehr, allerdings gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Partie in Lustenau zu verfolgen.
Es ist zwar nicht Hollywood in Lustenau, aber dennoch ist es eine Novität, dass ein Fußballspiel zwischen zwei Vorarlberger Mannschaften live im Kino zu sehen ist. Und zwar auf Großleinwand und typischem Kinosound in der Kinothek Lustenau. Auf deren Website können die Tickets für Saal 2 direkt online gebucht werden.
Spannung garantiert
Erfreulich ist dies für alle jene, die für das Ländle-Derby keine Karten für das Stadion ergattert haben und nun doch auf andere Art live dabei sein können. Ob die Aufführung ein „Blockbuster“ wird? Spannend wie ein Thriller verspricht das Ländle-Duell auf jeden Fall zu werden.
Kacuri nominiert
Großes Kino erlebte dieser Tage auch Dion Kacuri, der von Lustenau vom FC Basel ausgeliehen wurde. Der Schweiz-bosnische Staatsbürger hat sich entschieden, für das bosnische Nationalteam zu spielen und wurde für die anstehenden National-League-Spiele nominiert.
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