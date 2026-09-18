Tumulte bei Verlegung von Migranten in Ceuta

Mit diesen gelang es ihr, die Menge wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Verlegung der Menschen begann bereits vor Tagesanbruch. Die Sicherheitskräfte begleiteten eine große Menschenmenge von den provisorischen Lagern an den Stränden zum Hafen. Der Weg war etwa zwei Kilometer lang. Das neue Zentrum bietet Platz für ungefähr 1800 Menschen. In den Lagern hielten sich laut Schätzungen jedoch zwischen 3000 und 4000 Migrantinnen und Migranten auf. Deshalb dürfte ein Teil zu laufen begonnen haben, um den Rest der Gruppe zu überholen und auf diese Weise einen Platz zu bekommen.