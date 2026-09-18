Ministerin will KI-Regulierung bei Waffensystemen

Von Wien bis nach New York

„Wenn Maschinen selbst entscheiden, wer lebt und wer stirbt, verlieren wir das Letzte, was uns menschlich macht: Verantwortung und Mitgefühl im Moment der Entscheidung“, erklärt Meinl-Reisinger. Und dafür „kämpft“ die Ministerin selbst gleich an zwei Fronten: in Wien und in New York. Die Bundeshauptstadt will Meinl-Reisinger wieder verstärkt als „Ort der Diplomatie“ nützen.