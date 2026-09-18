Nach der Wahl-Farce setzt Putin auf neue Waffen

Die Sorge wächst, dass Russland im Winter zur Strategie des totalen Krieges übergeht. „Die Russische Föderation hat bisher in der Ukraine nicht alles ins Visier genommen“, droht Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Warum es für Putin kein Zurück gibt und welche Abwehrmöglichkeiten die Ukraine hat, sich gegen eine weitere Eskalation zu wehren.
Wichtig ist nicht, wer wählt, wichtig ist, wer zählt. Nach diesem Motto aus der Stalin-Zeit fährt Putin morgen einen großen Sieg ein. Dadurch bestärkt, hat der Kreml eine große Winteroffensive vorbereitet. Neue Waffen sind entwickelt, die der Ukraine große Zerstörungen zufügen können.
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