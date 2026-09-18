True-Crime: Die grausamsten Verbrechen Österreichs

Ein Mann jagt seine Opfer mit einer Kamera, eine Frau greift gleich doppelt zu Gift, andere Killer töten völlig ohne Reue: Lesen Sie alles zu den brisantesten True-Crime-Fällen Österreichs in den vergangenen Wochen.
Ein Mörder, der seine Opfer nachts beobachtet, bevor er sie „erbeutet“. Eine Frau, die versucht haben soll, ihren Mann gleich zweimal zu vergiften. Ein eiskalter Killer, der eine Pensionistin auf bestialische Weise tötet und dabei „gelassen“ bleibt. Dazu tödliche Folter, ein Doppelmord, der in Rom für Entsetzen sorgt, eine Mutter, die an ihrem mordenden Sohn verzweifelt.
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