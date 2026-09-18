„Sardine Run“: Urlaub unter Haien und Walen

Mit gewieften Delfinen gerne auf Augenhöhe

In aller Eile gefolgt wird den Seevögeln. Sie sind die Wegweiser aus der Luft. Wo viele von ihnenkreisen, ist unter Wasser immer etwas los – in der Sprache der Meeresräuber heißt das, der Esstisch Ozean ist reich gedeckt. Viel schneller als wir peilen Delfine die Schwärme kleiner Fische an. Aus allen Richtungen schwingen sie sich blitzschnell durch die Gischt, um nicht zu kurz zu kommen. Kaptölpel schießen wie Pfeile vom Himmel bis zu zehn Meter tief ins Wasser, um sich eine Sardine zu schnappen.