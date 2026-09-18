Von Peter Alexanders Haus zu den Nobel-Residenzen

Am Donnerstag erfolgte der Spatenstich für die Kreuzbergl-Residenzen in Klagenfurt. Mit dem Baustart beginnt die Realisierung eines exklusiven Wohnprojekts mit 22 Eigentumswohnungen in vier eigenständigen Häusern in der Nobelgegend. Es soll das Meisterwerk von Bau-Urgestein Axel Madile (76) werden.
Das Konzept folgt einer klaren Idee: Wohnen im Grünen, ohne auf die Vorteile der Stadt verzichten zu müssen. Die Kreuzbergl Residenzen richten sich an Menschen, die eine ruhige, naturnahe Wohnlage, private Freiräume und zeitgemäßen Wohnkomfort suchen. „Mit den Kreuzbergl Residenzen in der Jantschgasse schaffen wir ein Zuhause für Menschen, die das Besondere suchen, vor allem bei der Lebensqualität. Das Kreuzbergl bietet eine Kombination, die man in dieser Form nur selten findet: Natur und Ruhe direkt vor der Haustür und gleichzeitig die Stadt ganz in der Nähe“, freut sich Axel Madile, Bauträger der Kreuzbergl Residenzen. Besonders eindrucksvoll sind die Penthouse-Wohnungen mit Terrassenflächen von bis zu rund 87 Quadratmetern. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.
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