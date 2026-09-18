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Köchl-Triplepack

In Miro-Klose-Manier zum Top-Torschützen

2. Liga
18.09.2026 12:30
Den Führungstreffer gegen die Violets bejubelte Köchl in Miro-Klose-Manier
Den Führungstreffer gegen die Violets bejubelte Köchl in Miro-Klose-Manier(Bild: Sabrina Waldbauer)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

„Ich musste das einfach machen“, lacht Felix Köchl über seinen Führungstreffer am vergangenen Zweitliga-Spieltag gegen die Young Violets. In bester Miro-Klose-Manier packte der Tiroler im Ertl Glas Stadion den Salto aus. Haltungsnote: 20!  

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„Den konnte ich schon immer, hab ihn nach einem Treffer aber komischerweise noch nie gemacht.“ Bislang gab’s aber auch noch keinen Dreierpack des 24-Jährigen. Liegt natürlich daran, dass Köchl Rechtsverteidiger ist. Wie sagt man so schön: Ein Grund, aber kein Hindernis. „Die drei Tore sind wirklich besonders“, blickt er auf den 4:2-Sieg zurück.

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