In Miro-Klose-Manier zum Top-Torschützen

„Den konnte ich schon immer, hab ihn nach einem Treffer aber komischerweise noch nie gemacht.“ Bislang gab’s aber auch noch keinen Dreierpack des 24-Jährigen. Liegt natürlich daran, dass Köchl Rechtsverteidiger ist. Wie sagt man so schön: Ein Grund, aber kein Hindernis. „Die drei Tore sind wirklich besonders“, blickt er auf den 4:2-Sieg zurück.