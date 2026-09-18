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„Nehme Strafe hin“

Kind missbraucht: „Gunkls“ Prozesstermin jetzt fix

Österreich
18.09.2026 15:16
Der Wiener Kabarettist Gunkl wird verdächtigt, ein dreijähriges Mädchen sexuell missbraucht zu ...
Der Wiener Kabarettist Gunkl wird verdächtigt, ein dreijähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben.(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Wiener Kabarettist Günther Paal, bekannt als „Gunkl“, soll ein dreijähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. Nun steht der Prozesstermin fest – und zwar wird am 22. Oktober am Wiener Landesgericht verhandelt. In einem Video sagte der Künstler, jede Strafe „unwidersprochen hinzunehmen“.

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Sowohl der Verteidiger von „Gunkl“, Florian Horwath, als auch Werner Wendt (Kanzlei Hubert Wagner), der Rechtsvertreter der beiden Frauen, die den Kabarettisten erpresst haben sollen, verzichten auf Einsprüche gegen die Anklageschrift. Gegen die beiden Frauen im Alter von 42 und 62 Jahren sowie den Künstler wird im Oktober gemeinsam verhandelt. Der Prozess ist auf dreieinhalb Stunden anberaumt.

Wie berichtet, wird Paal sexueller Missbrauch von Unmündigen und der Besitz von Kindesmissbrauchsmaterial vorgeworfen. Die Mutter und Großmutter des kleinen Mädchens sollen dabei gewesen sein, als „Gunkl“ den sexuellen Übergriff im Jänner 2025 verübte. Der Künstler hatte zu diesem Zeitpunkt eine mehr als zehnjährige, teilweise entgeltliche Sex-Beziehung zu den beiden angeklagten Frauen. Die beiden Frauen sollen auch in Paal verliebt gewesen sein. Es habe unter anderem gemeinsame Geburtstagsfeste gegeben, sagten diese aus.

Nach dem Übergriff auf das Mädchen sollen die Mutter und Großmutter den Wiener aber unter Druck gesetzt und Bargeld verlangt haben. „Gunkl“ sei etwa Angst vor einer körperlichen Attacke und vor einer medialen Veröffentlichung gemacht worden, heißt es. Der 64-Jährige soll den Frauen insgesamt 159.000 Euro in bar übergeben haben.

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