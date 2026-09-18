Kind missbraucht: „Gunkls“ Prozesstermin jetzt fix

Wie berichtet, wird Paal sexueller Missbrauch von Unmündigen und der Besitz von Kindesmissbrauchsmaterial vorgeworfen. Die Mutter und Großmutter des kleinen Mädchens sollen dabei gewesen sein, als „Gunkl“ den sexuellen Übergriff im Jänner 2025 verübte. Der Künstler hatte zu diesem Zeitpunkt eine mehr als zehnjährige, teilweise entgeltliche Sex-Beziehung zu den beiden angeklagten Frauen. Die beiden Frauen sollen auch in Paal verliebt gewesen sein. Es habe unter anderem gemeinsame Geburtstagsfeste gegeben, sagten diese aus.