Lustenauer im Teamkader für Kosovo-Länderspiel!

Dion Kacuri steht erstmals im Kader der kosovarischen Fußball-Nationalmannschaft!
Teamchef Franco Foda berief den 22-jährigen Mittelfeldmann von Austria Lustenau am Freitag in sein Aufgebot für den Auftakt der Nations League, in dem sein Team am 27. September in Wien und am 4. Oktober in Prishtina unter anderem zweimal auf Österreich trifft.
Zwei weitere Österreich-Legionäre nominiert
Mit Valmir Matoshi von Sturm Graz und Altachs Vesel Demaku nominierte Foda noch zwei weitere Österreich-Legionäre.
Angeführt wird das Aufgebot des früheren ÖFB-Teamchefs von Hoffenheim-Stürmer Fisnik Asllani sowie dessen Klub-Kollegen Albian Hajdrari und Leon Avdullahu.
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