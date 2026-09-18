Micron-Arbeiter in Taiwan lehnen Mega-Bonus ab

Ein Ingenieur, der nur seinen Nachnamen Tsai nannte, sagte, das Angebot bleibe angesichts der riesigen Gewinne des Unternehmens „hinter den Erwartungen zurück“. Die Gewerkschaften sollten nun weiter für den Bonus kämpfen, „der uns zusteht“. Auch die Produktionstechnikerin Lin sagte: „Ich finde, dass wir das verdienen, also müssen wir dafür eintreten – nicht nur für uns selbst, sondern für alle Arbeiter in Taiwan.“