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Rechtliche Lage

Zahlen Sie auch zu viel Miete? Was Sie tun können

Recht beraten
18.09.2026 15:41
Die Kosten für Mietwohnungen sind häufig Diskussionsthema.
Die Kosten für Mietwohnungen sind häufig Diskussionsthema.(Bild: Garun Studios - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Nicht für jede Mietwohnung gibt es eine gesetzliche Obergrenze. Allerdings heißt das nicht, dass Vermieter verlangen können, was sie wollen. Wie sieht die Lage konkret aus? Wir haben nachgefragt.

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Eine Immobilien-Verwaltung hat von einem Mieter über mehrere Jahre fast doppelt so viel Miete für eine Altbauwohnung verlangt als gesetzlich erlaubt. Zusätzlich kassierte man durch eine überteuerte Möbelmiete ein hübsches Körbchengeld ein.

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