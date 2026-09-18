Wildpark Feldkirch hat Nachwuchs zu verkünden

Freude im Wildpark Feldkirch in Vorarlberg: Dort gibt es aktuell Nachwuchs bei den Wildschweinen. Das Baby trat kürzlich noch etwas scheu fürs erste Foto-Shooting vor die Kamera.
Am Sonntag war es soweit, im Gehege der Wildschweine erblickte ein neuer Frischling das Licht der Welt. „Zwischen Mama und Papa wirkt der kleine gestreifte Winzling gleich noch ein bisschen kleiner. Der Größenunterschied ist wirklich beeindruckend,“ berichtet das Team des beliebten Wildparks.
Um Rücksicht wird gebeten
Mit etwas Glück könne man den jüngsten Nachwuchs beim nächsten Spaziergang durch den Wildpark bereits selbst entdecken, hieß es weiter zu dem Neuzugang. Zugleich wurde aber auch um Rücksichtnahme gebeten: „Bitte beobachtet die kleine Familie mit etwas Abstand und gönnt ihr Ruhe,“ hieß es auf einem Social-Media-Kanal des Wildparks.
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