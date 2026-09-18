Wildpark Feldkirch hat Nachwuchs zu verkünden

Um Rücksicht wird gebeten

Mit etwas Glück könne man den jüngsten Nachwuchs beim nächsten Spaziergang durch den Wildpark bereits selbst entdecken, hieß es weiter zu dem Neuzugang. Zugleich wurde aber auch um Rücksichtnahme gebeten: „Bitte beobachtet die kleine Familie mit etwas Abstand und gönnt ihr Ruhe,“ hieß es auf einem Social-Media-Kanal des Wildparks.