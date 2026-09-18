Lukas Neumayer gegen Zizou Bergs heute LIVE

Spannung pur beim Davis-Cup-Länderkampf zwischen Österreich und Belgien: Lukas Neumayer trifft in der zweiten Partie auf Zizou Bergs, die belgische Nummer 1. Wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Der Sieger ist im Feld besten acht Nationen der Welt vom 24. bis 29. November in Italien dabei.
Neumayer gegen Bergs Außenseiter
„Ich hoffe, dass es genauso ist wie in Ungarn, da bin ich auch mit einem 1:0 gestartet und ich habe das zweite Match gespielt“, hofft Neumayer auf einen Auftaktsieg seines Teamkollegen. Gegen Bergs, den vom Ranking her als 38. klar bestplatzierten Einzelspieler im Wiener Prater, hat er zwar noch nie gespielt, ist aber Außenseiter.
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