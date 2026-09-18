Lukas Neumayer gegen Zizou Bergs heute LIVE

Neumayer gegen Bergs Außenseiter

„Ich hoffe, dass es genauso ist wie in Ungarn, da bin ich auch mit einem 1:0 gestartet und ich habe das zweite Match gespielt“, hofft Neumayer auf einen Auftaktsieg seines Teamkollegen. Gegen Bergs, den vom Ranking her als 38. klar bestplatzierten Einzelspieler im Wiener Prater, hat er zwar noch nie gespielt, ist aber Außenseiter.