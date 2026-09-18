Überraschender Wechsel: Paukenschlag um Mbappe!

Das kommt überraschend! Superstar Kylian Mbappe wird künftig in Schuhen des Schweizer Sportartikelherstellers On auflaufen.
Der französische Nationalspieler von Real Madrid beendet damit seine langjährige Partnerschaft mit der US-Firma Nike, die seit seiner Jugend bestand.
Mit dem Coup steigt On in den Fußball-Markt ein. Der 27 Jahre alte WM-Rekordtorschütze Mbappe solle seine Erfahrung in die Entwicklung künftiger Fußballschuhe und -bekleidung einbringen und werde globaler Markenbotschafter über den Fußball hinaus, hieß es in der einer Mitteilung.
Auch Henry mit dabei
Zusätzlich hat On den früheren französischen Nationalspieler Thierry Henry als „Director of Football“ verpflichtet. Einem Bericht von „The Athletic“ zufolge war Henry auch daran beteiligt, Mbappe ins Boot zu holen.
Das Unternehmen hatte zuvor bereits Partnerschaften mit Tennisstar Roger Federer und der Schweizer Fußballerin Sydney Schertenleib geschlossen.
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