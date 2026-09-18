Dieselpreisschock: Hier tanken Sie am günstigsten

Der Dieselpreis klettert weiterhin in lichte Höhen – wie hoch, lässt sich noch nicht erahnen. Am Donnerstag legte er auf 2,279 Euro je Liter zu und stand damit so hoch wie noch nie. Mit massiven Auswirkungen auf das Börsel, wenn der nächste Tankstopp nötig wird. Wo Sie aktuell am günstigsten tanken, können Sie ab jetzt im „Krone“-Tankstellencheck sehen.